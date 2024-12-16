"И убиты, и ранены". Пентагон подтвердил потери северокорейских военных на Курщине

У ведомства нет данных по количеству этих потерь

Пэт Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Министерство обороны США подтвердило, что северокорейские военные впервые, вместе с россиянами, вступили в бой в Курской области и понесли потери. Такое заявление сделал представитель Пентагона Пэт Райдер, передает агентство Reuters.

По его словам, речь идет как об убитых, так и раненых.

Спикер добавил, что у него нет подробностей относительно количества северокорейских потерь, но он добавил, что впервые войска КНДР вступили в бой на прошлой неделе.

Ранее, 14 декабря, президент Владимир Зеленский сообщил о предварительных данных, что россияне начали применять северокорейских военных в штурмах на Курщине . Он отметил, что речь идет о "заметном количестве" военных из КНДР, которых россияне вводят в сводные подразделения, но и потери у них "уже тоже заметны".

Главное управление разведки сообщило, что по состоянию на 14 декабря в Курской области совместные российско-корейские подразделения ориентировочно потеряли около 200 военных, а солдаты КНДР "дружественным огнем" убили восемь кадыровцев . В общей сложности, по данным ведомства, на территории РФ находятся около 11 000 северокорейских военных.

Также появляются и видеодоказательства потерь среди северокорейских солдат на Курщине: в частности, такие кадры опубликовал командир бригады "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (на видео нецензурированные изображения трупов, в сообщении нецензурная лексика).