Из-за потерь РФ может перебросить корейцев и на другие направления, кроме Курского – ВСУ
Флаг КНДР (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Из-за больших потерь россияне могут применить северокорейских штурмовиков не только на Курщине, но и на восточных направлениях. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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По его словам, в настоящее время у военных нет информации о применении солдат КНДР в зоне ответственности группировки. ОСУВ "Хортица" охватывает линию фронта от севера Харьковской и до юга Донецкой областей.

Волошин не исключил, что вскоре РФ может применить северокорейских военных на востоке из-за больших потерь именно по этим направлениям. Спикер отметил, что в таком случае корейцы будут участвовать в боевых действиях вместе с российскими солдатами.

"Однако наши защитники готовы к их встрече, и так же, как и российских окупантов, их будут уничтожать", – подчеркнул он.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что только на Покровском направлении россияне теряют около 400 солдат убитыми и ранеными в сутки.

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