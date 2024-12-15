Из-за потерь РФ может перебросить корейцев и на другие направления, кроме Курского – ВСУ

Пока их зафиксировали только в этом регионе, но РФ может применить их и на востоке Украины

Флаг КНДР (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Из-за больших потерь россияне могут применить северокорейских штурмовиков не только на Курщине, но и на восточных направлениях. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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По его словам, в настоящее время у военных нет информации о применении солдат КНДР в зоне ответственности группировки. ОСУВ "Хортица" охватывает линию фронта от севера Харьковской и до юга Донецкой областей.

Волошин не исключил, что вскоре РФ может применить северокорейских военных на востоке из-за больших потерь именно по этим направлениям. Спикер отметил, что в таком случае корейцы будут участвовать в боевых действиях вместе с российскими солдатами.

"Однако наши защитники готовы к их встрече, и так же, как и российских окупантов, их будут уничтожать", – подчеркнул он.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что только на Покровском направлении россияне теряют около 400 солдат убитыми и ранеными в сутки.

14 декабря президент Зеленский сообщил о предварительных данных, что россияне начали применять северокорейских военных в штурмах на Курщине. Глава государства отметил, что речь идет о "заметном количестве" военных из КНДР, которых россияне вводят в сводные подразделения.

Руководитель Центра дезинформации при СНБО Коваленко заявил, что военные КНДР в российской форме принимают участие в штурмах на Курщине, среди них уже есть потери. По его мнению, недооценивать врага не стоит, но "он умирает и не нужно верить в страшилки". В то же время, Украине придется тратить на это дополнительные ресурсы, признал Коваленко.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что на 14 декабря в Курской области совместные российско-корейские подразделения ориентировочно потеряли около 200 военных, солдаты КНДР "дружественным огнем" убили восьмерых кадыровцев. Всего на территории РФ находятся около 11 000 северокорейских военных.