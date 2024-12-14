В Курской области корейцы штурмуют в форме РФ, у них уже есть потери – Центр СНБО

"Не стоит недооценивать врага, но и "не надо верить в страшилки". К сожалению, тратить дополнительные ресурсы на это придется", — заявил Коваленко

Диктатор Ким Чен Ын и северокорейские военные (Иллюстративное фото: EPA)

Военные КНДР в российской форме принимают участие в штурмах в Курской области, среди них уже есть потери. Детали ситуации на направлении сообщил руководитель Центра дезинформации при Совете нацобороны и безопасности Андрей Коваленко.

По его словам, россияне делают ставку на количество и пытаются с помощью корейцев проводить штурмовые действия, когда задача солдат КНДР — пробежать под ударами украинских сил и занять определенные участки.

Относительно качественных способностей этих военных, это "пехотинцы, которые справляются с советским оружием и бегут вперед", написал Коваленко.

Глава Центра дезинформации отметил, что российская пропаганда будет превозносить военных КНДР, чтобы использовать их еще и как "страшилку для украинских военных и гражданских".

"Недооценивать врага не стоит, но он умирает и не надо верить в страшилки. К сожалению, тратить дополнительные ресурсы на это придется. Впрочем, Россия втянула в войну в Европе КНДР", – рассказал он.

Коваленко считает: не стоит сомневаться в том, что рано или поздно северокорейские солдаты будут бежать на территорию НАТО, если сейчас Европа не "осуществит качественные изменения" в своем отношении к угрозам, а не будет надеяться только на США или Украину.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил о предварительных данных, что россияне начали применять северокорейских военных в штурмах в Курской области.

25 ноября начальник Генштаба ВСУ Баргилевич сообщил, что в Курской области России находятся более 11 000 военных из Северной Кореи и они уже участвовали в боях против украинских военных.

По словам Зеленского, численность северокорейских войск, дислоцированных на территории России, может возрасти до 100 000.