Корейский доброволец, воюющий в рядах Вооруженных Сил Украины, призвал сдаваться в плен солдат из КНДР, которых отправили воевать на стороне РФ. Видео опубликовал украинский проект "Хочу жить".

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"Брат мой, мы с тобой одних корней, одной крови, с одной земли. Единственное, что нас разделяет, – это граница, которую ты не выбирал. Я знаю, что ты терпишь, ты держишься, потому что вас так воспитали. Но каждый день задаешь себе вопрос: для чего, за кого?" – сказал корейский доброволец.

Он призвал военных из КНДР сдаваться в украинский плен, чтобы не только спасти свою жизнь, но и подарить своим близким будущее, в котором они будут в безопасности.

"Мы не просто примем тебя, но и поможем начать новую жизнь. Здесь тебя ждут поддержка, работа, возможность жить достойно. Даже деньги, чтобы ты мог начать свой путь с чистого листа", – сказал доброволец.

Он призвал военных из Северной Кореи "посмотреть правде в глаза": диктатор КНДР Ким Чен Ын и его семья давно живут в роскоши, тогда как другие терпят нищету.

В "Хочу жить" добавили, что украинская сторона гарантирует всем пленным гуманное обращение и условия, "которые северокорейские солдаты явно не встречали у себя на родине".

25 ноября начальник Генштаба ВСУ Баргилевич сообщил, что в Курской области России находятся более 11 000 военных из Северной Кореи, и они уже участвовали в боях против украинских военных.

По словам Зеленского, численность северокорейских войск, дислоцированных на территории России, может возрасти до 100 000.

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