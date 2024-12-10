Корейський доброволець, який воює у лавах Збройних Сил України, закликав здаватися в полон солдатів із КНДР, яких відправили воювати на боці РФ. Відео опублікував український проєкт "Хочу жити".

"Брате мій, ми з тобою одного коріння, однієї крові, з однієї землі. Єдине, що нас розділяє, – це кордон, який ти не вибирав. Я знаю, що ти терпиш, ти тримаєшся, тому що вас так виховали. Але кожен день ставиш собі запитання: для чого, за кого?" – сказав корейський доброволець.

Він закликав військових із КНДР здаватися в український полон, щоб не лише врятувати своє життя, а й подарувати своїм близьким майбутнє, в якому вони будуть у безпеці.

"Ми не просто приймемо тебе, а й допоможемо розпочати нове життя. Тут на тебе чекають підтримка, робота, можливість жити гідно. Навіть гроші, щоб ти міг розпочати свій шлях з чистого аркуша", – сказав доброволець.

Він закликав військових із Північної Кореї "дивитися правді в очі": диктатор КНДР Кім Чен Ин і його родина давно живуть у розкоші, тоді як інші терплять злидні.

У "Хочу жити" додали, що українська сторона гарантує всім полоненим гуманне поводження та умови, "які північнокорейські солдати явно не зустрічали у себе на батьківщині".

25 листопада начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич повідомив, що в Курській області Росії перебувають понад 11 000 військових із Північної Кореї, і вони вже брали участь у боях проти українських військових.

За словами Зеленського, чисельність північнокорейських військ, дислокованих на території Росії, може зрости до 100 000.

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