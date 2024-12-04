Солдати КНДР на Курщині скаржаться на нестачу їжі. Росія відправила генерала – ГУР

У Курській області зросло невдоволення серед військових з КНДР через нестачу їжі, зазначає розвідка

Фото: KCNA

У військових частинах армії КНДР, які перебувають на території Курської області Росії, почалися проблеми з харчуванням. Військові скаржаться на недостатню кількість їжі, повідомило Головне управління розвідки.

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За даними розвідників, щоб виправити ситуацію, Росія направила генерала Мєвлютова, заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського військового округу.

"На місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ", – зазначає ГУР.

Загалом, зазначає розвідка, Росія продовжує розгортати північнокорейський контингент на своєму фронті.

Військових зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення КНДР передають під оперативне командування російських підрозділів, зокрема 22 мотострілецького полку, 810 бригади морської піхоти та 11 ОДШБр, додали у ГУР.

4 листопада 2024 року Зеленський заявив, що Росія перекинула у Курську область близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.

29 листопада ГУР повідомило, що з Північної Кореї до Росії передано понад 5 млн снарядів, 100 балістичних ракет малої дальності та 100 артилерійських систем.