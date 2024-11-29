Росія отримала від КНДР понад 5 млн снарядів, 100 ракет і 100 артсистем – нові дані ГУР

Кім Чен Ин і Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

З Північної Кореї до Росії передано понад 5 млн снарядів, 100 балістичних ракет малої дальності та 100 артилерійських систем, повідомило Головне управління розвідки агенції Інтерфакс-Україна.

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За даними розвідки, починаючи з жовтня 2024-го КНДР розпочала постання артсистем до Росії – загалом переміщено понад 100 одиниць такої техніки різних типів.

Йдеться про самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan калібру 170 міліметрів, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991.

Наразі, зазначає ГУР, з Північної Кореї до РФ переміщено понад 60 одиниць САУ М-1989 Koksan – частину з них планувалося доставити до Саратовського вищого артилерійського командного училища, можливо, щоб провести підготовку особового складу.

Разом з тим у розвідки немає інформації щодо стану цих артилерійських систем.

Також продовжується постачання до Росії північнокорейських артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 – на листопад поставлено понад 5 млн снарядів і 100 ракет, зазначили в ГУР.

ДОВІДКА M1989 Koksan — це 40-тонна північнокорейська САУ, що створювалася для стратегічних ударів по віддалених цілях, зокрема столиці Південної Кореї. Вона є модернізованою версією установки М1978 і вже використовувалась у бою під час ірано-іракської війни. Сучасна версія здатна ефективно знищувати далекобійну артилерію, як-от PzH 2000 чи CAESAR. Її дальність і доступ до 170-мм боєприпасів становлять серйозну загрозу. M1989 Koksan — це 40-тонна північнокорейська САУ, що створювалася для стратегічних ударів по віддалених цілях, зокрема столиці Південної Кореї. Вона є модернізованою версією установки М1978 і вже використовувалась у бою під час ірано-іракської війни. Сучасна версія здатна ефективно знищувати далекобійну артилерію, як-от PzH 2000 чи CAESAR. Її дальність і доступ до 170-мм боєприпасів становлять серйозну загрозу.

25 листопада ГУР показало іноземні компоненти, виявлені у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24.

27 листопада президент Південної Кореї зустрівся з делегацією на чолі з міністром оборони України Умєровим. Під час зустрічі сторони обмінялися розвідувальними даними про зростання військової співпраці між Росією та КНДР й обговорили спільну відповідь на безпекові загрози, але про військову допомогу з боку Сеула не повідомлялося.