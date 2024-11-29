Россия получила от КНДР более 5 млн снарядов, 100 ракет и 100 артсистем – новые данные ГУР

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Из Северной Кореи в Россию передано более 5 млн снарядов, 100 баллистических ракет малой дальности и 100 артиллерийских систем, сообщило Главное управление разведки агентству Интерфакс-Украина.

По данным разведки, начиная с октября 2024-го КНДР приступила к поставкам артсистем в Россию – в целом перемещено более 100 единиц такой техники разных типов.

Речь идет о самоходных артиллерийских установках М-1989 Koksan калибра 170 миллиметров, 240-мм реактивных системах залпового огня М-1991.

В настоящее время, отмечает ГУР, из Северной Кореи в РФ перемещено более 60 единиц САУ М-1989 Koksan – часть из них планировалось доставить в Саратовское высшее артиллерийское командное училище, возможно, чтобы провести подготовку личного состава.

При этом у разведки нет информации о состоянии этих артиллерийских систем.

Также продолжается поставка в Россию северокорейских артиллерийских боеприпасов большого калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 – на ноябрь поставлено более 5 млн снарядов и 100 ракет, отметили в ГУР.

СПРАВКА M1989 Koksan – это 40-тонная северокорейская САУ, которая создавалась для стратегических ударов по отдаленным целям, в том числе столице Южной Кореи. Она является модернизированной версией установки М1978 и уже использовалась в бою во время ирано-иракской войны. Современная версия способна эффективно уничтожать дальнобойную артиллерию, такую как PzH 2000 или CAESAR. Ее дальность и доступ к 170-мм боеприпасам представляют серьезную угрозу. M1989 Koksan – это 40-тонная северокорейская САУ, которая создавалась для стратегических ударов по отдаленным целям, в том числе столице Южной Кореи. Она является модернизированной версией установки М1978 и уже использовалась в бою во время ирано-иракской войны. Современная версия способна эффективно уничтожать дальнобойную артиллерию, такую как PzH 2000 или CAESAR. Ее дальность и доступ к 170-мм боеприпасам представляют серьезную угрозу.

25 ноября ГУР показало иностранные компоненты, обнаруженные в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24.

27 ноября президент Южной Кореи встретился с делегацией во главе с министром обороны Украины Умеровым. В ходе встречи стороны обменялись разведывательными данными о росте военного сотрудничества между Россией и КНДР и обсудили общий ответ на угрозы безопасности, но о военной помощи со стороны Сеула не сообщалось.