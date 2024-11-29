Россия получила от КНДР более 5 млн снарядов, 100 ракет и 100 артсистем – новые данные ГУР
Из Северной Кореи в Россию передано более 5 млн снарядов, 100 баллистических ракет малой дальности и 100 артиллерийских систем, сообщило Главное управление разведки агентству Интерфакс-Украина.
По данным разведки, начиная с октября 2024-го КНДР приступила к поставкам артсистем в Россию – в целом перемещено более 100 единиц такой техники разных типов.
Речь идет о самоходных артиллерийских установках М-1989 Koksan калибра 170 миллиметров, 240-мм реактивных системах залпового огня М-1991.
В настоящее время, отмечает ГУР, из Северной Кореи в РФ перемещено более 60 единиц САУ М-1989 Koksan – часть из них планировалось доставить в Саратовское высшее артиллерийское командное училище, возможно, чтобы провести подготовку личного состава.
При этом у разведки нет информации о состоянии этих артиллерийских систем.
Также продолжается поставка в Россию северокорейских артиллерийских боеприпасов большого калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 – на ноябрь поставлено более 5 млн снарядов и 100 ракет, отметили в ГУР.
- 25 ноября ГУР показало иностранные компоненты, обнаруженные в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24.
- 27 ноября президент Южной Кореи встретился с делегацией во главе с министром обороны Украины Умеровым. В ходе встречи стороны обменялись разведывательными данными о росте военного сотрудничества между Россией и КНДР и обсудили общий ответ на угрозы безопасности, но о военной помощи со стороны Сеула не сообщалось.