Умеров встретился с президентом Южной Кореи: о военной помощи не сообщается

Стороны согласились продолжать обмен данными о развертывании северокорейских войск в РФ и передаче вооружений и технологий между двумя режимами

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль встретился с делегацией во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым . В ходе встречи стороны обменялись разведывательными данными о растущем военном сотрудничестве между Россией и КНДР и обсудили общий ответ на угрозы безопасности, передает слова президентского офиса сеульское агентство Yonhap.

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Йоль подчеркнул приверженность государства обсуждению с Украиной "практических мер реагирования" для противостояния угрозам безопасности через связи Москвы и Пхеньяна, а также приверженность тесной координации действий с Соединенными Штатами.

Обе стороны вместе сотрудничая со странами-союзниками согласились продолжать обмен данными о развертывании северокорейских войск в РФ и передаче вооружений и технологий между двумя режимами.

Также украинская делегация провела отдельные переговоры с советником по национальной безопасности Шин Вон Сиком и министром обороны Ким Йон Хюном после встречи с президентом, чтобы поделиться разведданными о северокорейских войсках в России. Также представители Украины выразили надежду на "углубление будущего сотрудничества" с Южной Кореей, передает офис главы государства.

Ожидалось, что Умеров обратится в Южную Корею за вооруженной поддержкой, но чиновник не ответил на вопрос Yonhap по этому поводу.

Накануне СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что Умеров попытается заручиться южнокорейской поддержкой для военных усилий Украины.

Ранее, 19 ноября, президент Йоль заявил, что Южная Корея может пересмотреть свою политику по поставкам летального оружия Украине, но это будет зависеть от уровня военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

4 ноября 2024 г. президент Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.