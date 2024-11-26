Удар Storm Shadow по Курщине ранил генерала КНДР и убил несколько офицеров – FT

Неназванный украинский чиновник заявил, что были и другие удары по северокорейским военным с использованием другого вооружения

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20 ноября благодаря украинскому удару ракетами Storm Shadow по Курской области был ранен северокорейский генерал, еще несколько офицеров КНДР погибли, сообщило издание Financial Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

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По его словам, удар по городу Марьино был одной из нескольких атак, направленных по северокорейским военным в Курской области на протяжении последней недели, также для этих ударов использовалось и другое вооружение.

Чиновник добавил, что украинские силы активно искали новые позиции войск КНДР и отметил, что те были рассредоточены.

Собеседник не уточнил имя раненого северокорейского генерала.

FT со ссылкой на украинскую разведку пишет, что КНДР направила в Россию генерал-полковника Ким Чен Бока для контроля над подразделениями специального назначения "Штурмового корпуса", развернутыми в России. В то же время неясно, был ли этот военачальник в Марьино во время атаки Storm Shadow.

Ранее медиа Global Defense Corp со ссылкой на "многочисленные источники" заявило, что в результате удара по Марьиному могли погибнуть 500 солдат Северной Кореи и генерал-лейтенант РФ Валерий Солодчук.

Военный портал Defense Express заявил, что удар пришелся по санаторию Управления делами российского диктатора.