Удар Storm Shadow по Курщині поранив генерала КНДР та убив декілька офіцерів – FT

Неназваний український чиновник заявив, що були й інші удари по північнокорейських військових з використанням іншого озброєння

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20 листопада завдяки українському удару ракетами Storm Shadow по Курській області був поранений північнокорейський генерал, ще декілька офіцерів КНДР загинуло, повідомило видання Financial Times з посиланням на анонімного українського посадовця.

За його словами, удар по місту Мар'їно був одним з декількох атак, що були спрямовані по північнокорейських військових у Курській області впродовж останнього тижня, також для цих ударів використовувалося й інше озброєння.

Чиновник додав, що українські сили активно шукали нові позиції військ КНДР, й зауважив, що ті були розосереджені.

Співрозмовник не уточнив ім'я пораненого північнокорейського генерала.

FT з посиланням на українську розвідку пише, що КНДР надіслала до Росії генерал-полковника Кім Чен Бока для контролю над підрозділами спеціального призначення "Штурмового корпусу", розгорнутими у Росії. Водночас неясно, чи був цей воєначальник у Мар'їно під час атаки Storm Shadow.