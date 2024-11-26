Удар Storm Shadow по Курщині поранив генерала КНДР та убив декілька офіцерів – FT
20 листопада завдяки українському удару ракетами Storm Shadow по Курській області був поранений північнокорейський генерал, ще декілька офіцерів КНДР загинуло, повідомило видання Financial Times з посиланням на анонімного українського посадовця.
За його словами, удар по місту Мар'їно був одним з декількох атак, що були спрямовані по північнокорейських військових у Курській області впродовж останнього тижня, також для цих ударів використовувалося й інше озброєння.
Чиновник додав, що українські сили активно шукали нові позиції військ КНДР, й зауважив, що ті були розосереджені.
Співрозмовник не уточнив ім'я пораненого північнокорейського генерала.
FT з посиланням на українську розвідку пише, що КНДР надіслала до Росії генерал-полковника Кім Чен Бока для контролю над підрозділами спеціального призначення "Штурмового корпусу", розгорнутими у Росії. Водночас неясно, чи був цей воєначальник у Мар'їно під час атаки Storm Shadow.
- Раніше медіа Global Defense Corp з посиланням на "численні джерела" заявило, що унаслідок удару по Мар'їному могли загинути 500 солдатів Північної Кореї та генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук.
Військовий портал Defense Express заявив, що удар прийшовся по санаторію Управління справами російського диктатора.