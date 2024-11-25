OSINT-аналітики: Сили оборони вдарили ракетами ATACMS по аеродрому в Курську – фото

OSINT-аналітики опублікували відео ударів по позиції російського ЗРК С-400, що намагався відбити атаку

Російський аеродром (Фото: ресурс окупантів)

Сили оборони, ймовірно, завдали удару ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною по аеродрому в Курській області. Про це повідомили OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно". Портал "Мілітарний" уточнив, що це був перший удар американськими ракетами по аеродрому на території РФ.

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За даними аналітиків, у ніч проти 25 листопада українські ракетні війська завдали удару по аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими балістичними ракетами ATACMS.

У своєму каналі проєкт оприлюднив кадр із детонацією суббоєприпасів двох ракет М39 з касетною бойовою частиною на території летовища.

Аналітики геолокували приблизні райони ураження. Вони припадають на стоянку авіаційної техніки, зокрема бойових літаків. Наразі невідомо, чи були вони розміщені там у момент удару.

Пов’язані з російською військовою авіацією блогери також підтвердили факт удару балістичними ракетами. Зокрема, автор пропагандистського Telegram-каналу Fighterbomber заявив про пуск восьми ракет.

За його словами, системи протиповітряної оборони аеродрому змогли відпрацювати лише по семи ракетах, наголосивши, що ця кількість означає лише спробу перехоплення, а не збиття.

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Також OSINT-аналітики опублікували відео ударів по позиції зенітного ракетного комплексу С-400, що намагався відбити атаку. Всього на відео можна побачити прильоти мінімум п'яти ракет ATACMS з касетною частиною, стверджують вони.

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Сили оборони офіційно не повідомляли про ураження військового аеродрому Курська. Однак у Генштабі писали про удари по об'єктах окупантів у трьох областях РФ, зокрема Курській.

У ніч проти 25 листопада у Калузькій області ГУР атакувало дронами нафтобазу окупантів.

Згодом Генштаб повідомив, що Сили оборони вдарили по об'єктах окупантів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Військові підтвердили, що у Калузькій області була успішно уражена нафтобаза. Результати атак по інших об'єктах наразі ще уточнюються.