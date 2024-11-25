Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу росіян у Калузькій області – карта
Нафтобаза (Ілюстративне фото: російські ресурси)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив удари по низці важливих об'єктів на території Росії. Про це повідомили в пресслужбі.

За даними Генштаба, підрозділи воєнної розвідки разом із Силами оборони в ніч проти 25 листопада вдарили по об'єктах окупантів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. У Калузькій області була успішно уражена ворожа нафтобаза.

Результати атак по інших об'єктах наразі ще уточнюються.

"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі", – додали у Генштабі.

Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу росіян у Калузькій області – карта
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