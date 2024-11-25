Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу россиян в Калужской области – карта

Результаты атак по другим объектам на территории РФ пока еще уточняются

Нефтебаза (Иллюстративное фото: российские ресурсы)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удары по ряду важных объектов на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе.

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По данным Генштаба, подразделения военной разведки вместе с Силами обороны в ночь на 25 ноября ударили по объектам оккупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России. В Калужской области была успешно поражена вражеская нефтебаза.

Результаты атак по другим объектам пока еще уточняются.

"Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться", – добавили в Генштабе.

В ночь на 25 ноября в российском городе Калуга беспилотники также атаковали завод "Тайфун", который является частью военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что в Калужской области ГУР атаковало дронами нефтебазу Калуганефтепродукт.