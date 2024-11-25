Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу россиян в Калужской области – карта
Нефтебаза (Иллюстративное фото: российские ресурсы)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удары по ряду важных объектов на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе.

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По данным Генштаба, подразделения военной разведки вместе с Силами обороны в ночь на 25 ноября ударили по объектам оккупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России. В Калужской области была успешно поражена вражеская нефтебаза.

Результаты атак по другим объектам пока еще уточняются.

"Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться", – добавили в Генштабе.

Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу россиян в Калужской области – карта
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