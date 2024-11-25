Дроны ГУР атаковали нефтебазу в российской Калужской области – источник
Дроны Главного управления разведки в ночь на 25 ноября атаковали нефтебазу в Калужской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.
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По данным собеседника, около 00:30 25 ноября удары дронов-камикадзе повлекли за собой серию взрывов и пожар на объекте. На видео очевидцев видно, как российская ПВО пытается отразить атаку, но украинские дроны успешно поражают цель, нанося "значительные разрушения".
Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.
- 19 ноября 2024 года россияне заявили о дроновом ударе по Белгородской области, удар был по заводу по переработке жиров группы компаний ЕФКО в Алексеевке.
- В ночь на 25 ноября в российском городе Калуга беспилотники также атаковали завод "Тайфун", который является частью военно-промышленного комплекса страны-агрессора.