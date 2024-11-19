Россияне заявили о дроновом ударе по Белгородской области и публикуют видео с места события. На записях есть нецензурная лексика, 18+.

На опубликованных видео видно пламя и дым.

Ресурсы оккупантов утверждают, что удар пришелся по заводу по переработке жиров группы компаний ЕФКО в Алексеевке.

Информацию об атаке подтверждают и местные российские власти, но традиционно заявляют о якобы успешной работе противовоздушной обороны.

Так, губернатор окупантов Вячеслав Гладков утверждает, что из-за падения беспилотника на территории одного из предприятий были повреждены производственные помещения, а также зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и линии электропередач. По его данным, жители нескольких улиц остались без света, пострадавших нет.

В ночь на 19 ноября в городе Карачев Брянской области прогремел мощный взрыв возле большого склада оружия.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского арсенала 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.