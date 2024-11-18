В России заявили о массированной атаке беспилотников самолетного типа

Больше всего БПЛА россияне якобы насбивали в Брянской области. Беспилотники атаковали и Подмосковье

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В России заявили о массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа на разные регионы. Министерство обороны РФ утверждает, что российским силам противовоздушной обороны якобы удалось сбить 59 дронов.

При этом в РФ не называют общее количество запущенных по территории страны-агрессора беспилотников.

Утверждается, что два БпЛА якобы были уничтожены над территорией Московской области, 45 – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области.

Украинские беспилотники регулярно атакуют на территории РФ объекты, задействованные в военной промышленности, однако страна-агрессор традиционно не признает поражений и заявляет о якобы сбитых воздушных целях, а все разрушения объясняет падением "обломков".

В ночь на 17 ноября и утром Россия устроила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Противовоздушная оборона сбила 102 ракеты и 42 дрона. В ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ.

Из-за массированной российской атаки утром 17 ноября более 1 млн абонентов были отключены от электричества.

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