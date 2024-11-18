В России заявили о массированной атаке беспилотников самолетного типа
Иллюстративное фото: 47 бригада

В России заявили о массированной атаке украинских беспилотников самолетного типа на разные регионы. Министерство обороны РФ утверждает, что российским силам противовоздушной обороны якобы удалось сбить 59 дронов.

При этом в РФ не называют общее количество запущенных по территории страны-агрессора беспилотников.

Утверждается, что два БпЛА якобы были уничтожены над территорией Московской области, 45 – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области.

Украинские беспилотники регулярно атакуют на территории РФ объекты, задействованные в военной промышленности, однако страна-агрессор традиционно не признает поражений и заявляет о якобы сбитых воздушных целях, а все разрушения объясняет падением "обломков".

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