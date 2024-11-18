В Росії заявили про масовану атаку безпілотників літакового типу

Найбільше БпЛА росіяни нібито назбивали у Брянській області. Безпілотники атакували і Підмосков'я

Ілюстративне фото: 47 бригада

В Росії заявили про масовану атаку українських безпілотників літакового типу на різні регіони. Міністерство оборони РФ стверджує, що російським силам протиповітряної оборони нібито вдалося збити 59 дронів.

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Водночас у РФ не називають загальної кількості запущених по території країни-агресорки безпілотників.

Стверджується, що два БпЛА нібито було знищено над територією Московської області, 45 – над територією Брянської області, шість – над територією Курської області, три – над територією Бєлгородської області та три – над територією Тульської області.

Українські безпілотники регулярно атакують на території РФ об'єкти, задіяні у військовій промисловості, проте країна-агресорка традиційно не визнає уражень і заявляє про нібито збиті повітряні цілі, а всі руйнування пояснює падінням "уламків".

В ніч проти 17 листопада і зранку Росія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Протиповітряна оборона збила 102 ракети та 42 дрони. В низці українських регіонів запровадили екстрені відключення світла через атаку РФ.

Через масовану російську атаку вранці 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електрики.

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