У російському Іжевську пролунав вибух: влада скаржиться на дронову атаку на завод – відео

Очевидці повідомили, що під атакою опинився цех заводу "Купол" – одного з найбільших підприємств ОПК Росії

Іжевськ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Рано-вранці 17 листопада в місті Іжевськ (Удмуртська Республіка в Росії) пролунав вибух. Місцева влада повідомила, що на цех одного із заводів міста нібито впав безпілотник. Відео, на яких чутно вибухи й видно спалахи, розповсюджуються в місцевих Telegram-каналах.

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Очільник Удмуртії Олександр Бречалов повідомив, що в неділю надійшло повідомлення про вибух в Іжевську за адресою: вулиця Леніна, 101. Там, за його словами, розміщений заводський цех, на який упав дрон.

Бречалов додав, що на виробництві вибило шибки, але серйозних руйнувань нібито немає. Персонал евакуйовано, однак один співробітник підприємства нібито отримав травми.

Водночас Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих мешканців повідомив, що дрон вдарив по заводу, де окупанти виробляють безпілотники. За словами очевидців, під атакою опинився цех заводу "Купол" – одного з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії.

ДОПОВНЕНО О 09:00. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко заявив, що безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол". На цьому підприємстві, за його словами, окупанти виробляють зенітно-ракетні комплекси "Тор", радіолокаційні станції та певні компоненти.

У російському Саратові в ніч проти 8 листопада міг бути атакований нафтопереробний завод. Відповідні повідомлення і відео з'явились у російських пабліках. Інформацію підтвердив ЦПД.

15 листопада у Краснодарському краї поскаржились на масовану атаку дронів. За даними керівника ЦПД Коваленка, було атаковано воєнний аеродром "Кримськ".