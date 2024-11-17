В российском Ижевске раздался взрыв: власти жалуются на дроновую атаку на завод – видео

Очевидцы сообщили, что под атакой оказался цех завода "Купол" – одного из крупнейших предприятий ОПК России

Ижевск (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Ранним утром 17 ноября в городе Ижевск (республика Удмуртия в России) раздался взрыв. Местные власти сообщили, что на цех одного из заводов города якобы упал беспилотник. Видео, на которых слышны взрывы и видны вспышки, распространяются в местных Telegram-каналах.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в воскресенье поступило сообщение о взрыве в Ижевске по адресу: улица Ленина, 101. Там, по его словам, расположен заводской цех, на который упал дрон.

Бречалов добавил, что на производстве выбило стекла, но серьезных разрушений якобы нет. Персонал эвакуирован, однако один сотрудник предприятия якобы получил травмы.

В то же время Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщил, что дрон ударил по заводу, где оккупанты производят беспилотники. По словам очевидцев, под атакой оказался цех завода "Купол" – одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

ДОПОЛНЕНО В 09:00. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол". На этом предприятии, по его словам, оккупанты производят зенитно-ракетные комплексы "Тор", радиолокационные станции и определенные компоненты.

В российском Саратове в ночь на 8 ноября мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод. Соответствующие сообщения и видео появились в российских пабликах. Информацию подтвердил ЦПД.

15 ноября в Краснодарском крае пожаловались на массированную атаку дронов. По данным руководителя ЦПД Коваленко, был атакован военный аэродром "Крымск".