Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 19 ноября
- Зеленский представил в Раде План стойкости – список пунктов. Президент Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде внутренний План стойкости. В частности, президент заявил, что выборы во время войны невозможны из-за законов, а План стойкости будет еще дорабатываться с привлечением экспертов и общины.
- Зеленский: Мобилизационный возраст не будем снижать, будут мотивационные контракты. В Украине не будут снижать мобилизационный возраст, заявил в Верховной Раде президент Зеленский. В то же время для лиц, не достигших мобилизационного возраста, будут представлены контракты с мотивационным пакетом.
- Зеленский поручил изготовить 3000 ракет и не менее 30 000 дальнобойных дронов. Президент поставил задачу украинским производителям изготовить сотни крылатых ракет и тысячи дальнобойных дронов. По словам главы государства, дроны компенсируют дефицит артиллерии в украинской армии.
- В Украине появится новое министерство, направленное на украинцев за границей: детали. В рамках пункта Плана устойчивости насчет человеческого капитала в Украине будет создано новое министерство объединения, направленное на усиление политики в отношении украинцев за рубежом.
- В Глухове завершили разбирать завалы: погибли 12 человек, среди них – ребенок. На территории общежития в Глухове Сумской области завершили разбор завалов. В результате российского дронового удара там погибли 12 человек, среди них – ребенок, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
- Силы обороны ударили по арсеналу РФ в Брянской области: было 12 взрывов и детонация – видео. В ночь на 19 ноября в городе Карачев Брянской области прогремел мощный взрыв возле большого склада оружия. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского арсенала 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.
- Графики отключений света 20 ноября будут действовать с 06:00 до 22:00. В течение дня в среду, 20 ноября, по всей Украине будут действовать графики отключений света, сообщило акционерное общество "Укрэнерго". По данным компании, с 06:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
- Украина договорилась с МВФ о седьмом транше на $1,1 млрд. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов о шестом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF). Об этом сообщило Министерство финансов.
- Совет одобрил в целом проект госбюджета на 2025 год. Во вторник, 19 ноября, Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета на 2025 год. Основными источниками поступлений предусматриваются налоговые поступления – около 2 трлн грн, и внешние заимствования – более 1,7 трлн грн.
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