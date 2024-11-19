В Украине появится новое министерство, нацеленное на украинцев за границей: детали

"Украине нужно институциональное усиление политики в отношении украинцев за границей, со всех волн миграции", – сказал Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В рамках пункта Плана устойчивости о человеческом капитале в Украине будет создано новое министерство объединения, направленное на усиление политики украинцев за границей. Об этом в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.

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"Украине нужно институциональное усиление политики в отношении украинцев за границей, в отношении наших людей со всех волн миграции. Должны создать орган центральной исполнительной власти – министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального многомиллионного украинского сообщества – не среди других дел, а целенаправленно", – сказал он.

Кроме этого, подчеркнул Зеленский, Украине необходим перезапуск дипломатической службы. Соответствующие изменения должны произойти до конца текущего года.

По словам президента, это касается разных аспектов работы украинской дипломатии, в том числе финансовых и персоналий.

"Сейчас мы прорабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины. До конца года будут проведены замены в корпусе послов Украины. Особое внимание уделяем государствам G7, также заполним все вакансии украинских послов – все до конца года", – рассказал Зеленский.