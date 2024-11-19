В рамках Плана стойкости создадут "культурный Рамштайн". Зеленский предоставил детали

Владимир Зеленский в Раде (Фото: ОП)

На базе пункта внутреннего Плана стойкости о культурном суверенитете планируется создание так называемого "культурного Рамштайна", его проработают вместе с украинским культурным сообществом. Об этом в Верховной Раде сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, была предложена идея создать крупную культурную коалицию, которая будет включать всех, кто имеет ясное видение культурной политики в Украине.

Это должны быть люди, которые способны внедрять результативные изменения благодаря своему опыту и знаниям, а также способны на регулярной основе работать вместе над важными вопросами культурного развития страны.

"Когда мы готовили концептуальные основы Плана стойкости, провели серию встреч с разными украинскими деятелями. На одной из встреч был предложен формат, который может стать очень продуктивным для обновления украинской культурной политики <...> Мы реализуем формат "культурного Рамштайна" для Украины. Господин министр, Николай Точицкий представит детали", – рассказал он.

СПРАВКА Идея "культурного Рамштайна" в Украине была Идея "культурного Рамштайна" в Украине была предложена 23 сентября 2023 года народным депутатом Евгенией Кравчук. Она отметила, что после российской агрессии Украине необходимо привлечь страны, имеющие опыт восстановления культурного наследия, в координацию восстановления поврежденных памятников. По ее мнению, ЮНЕСКО могло бы стать платформой для таких государств-доноров. Кравчук акцентировала, что концепция предусматривает создание международной культурной коалиции, которая занималась бы практической реализацией восстановления культурных объектов, в частности в Украине.