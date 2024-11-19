В рамках Плана стойкости создадут "культурный Рамштайн". Зеленский предоставил детали
На базе пункта внутреннего Плана стойкости о культурном суверенитете планируется создание так называемого "культурного Рамштайна", его проработают вместе с украинским культурным сообществом. Об этом в Верховной Раде сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, была предложена идея создать крупную культурную коалицию, которая будет включать всех, кто имеет ясное видение культурной политики в Украине.
Это должны быть люди, которые способны внедрять результативные изменения благодаря своему опыту и знаниям, а также способны на регулярной основе работать вместе над важными вопросами культурного развития страны.
"Когда мы готовили концептуальные основы Плана стойкости, провели серию встреч с разными украинскими деятелями. На одной из встреч был предложен формат, который может стать очень продуктивным для обновления украинской культурной политики <...> Мы реализуем формат "культурного Рамштайна" для Украины. Господин министр, Николай Точицкий представит детали", – рассказал он.
- 19 ноября 2024 года Зеленский представил в Раде внутренний План стойкости. Он включает в себя 10 пунктов: фронт, оружие, деньги, энергетика, единство, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политика героев.