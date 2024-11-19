В рамках Плану стійкості створять "культурний Рамштайн". Зеленський надав деталі

Володимир Зеленський у Раді (Фото: ОП)

На базі пункту внутрішнього Плану стійкості про культурний суверенітет планується створення так званого "культурного Рамштайну", його опрацюють разом з українською культурною спільнотою. Про це у Верховній Раді повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, була запропонована ідея створити велику культурну коаліцію, що включатиме всіх, хто має чітке бачення культурної політики в Україні.

Це мають бути люди, які здатні впроваджувати результативні зміни завдяки своєму досвіду та знанням, а також здатні на регулярній основі працювати разом над важливими питаннями для культурного розвитку країни.

"Коли ми готували концептуальні основи Плану стійкості, провели серію зустрічей із різними українськими діячами. На одній із зустрічей було запропоновано формат, який може стати дуже продуктивним для оновлення української культурної політики <...> Ми реалізуємо формат "культурного Рамштайну" для України. Пан міністр, Микола Точицький, представить деталі", – розповів він.

ДОВІДКА Ідея "культурного Рамштайну" в Україні була Ідея "культурного Рамштайну" в Україні була запропонована 23 вересня 2023 року народною депутаткою Євгенією Кравчук. Вона зазначила, що після російської агресії Україні необхідно залучити країни, які мають досвід відновлення культурної спадщини, до координації відбудови пошкоджених пам’яток. На її думку, ЮНЕСКО могло б стати платформою для таких держав-донорів. Кравчук акцентувала, що концепція передбачає створення міжнародної культурної коаліції, яка б займалася практичною реалізацією відновлення культурних об'єктів, зокрема в Україні​.