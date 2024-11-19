В Україні з'явиться нове міністерство, спрямоване на українців за кордоном: деталі

"Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції", – сказав Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У рамках пункту Плану стійкості щодо людського капіталу в Україні буде створено нове міністерство об'єднання, спрямоване на посилення політики щодо українців за кордоном. Про це у Верховній Раді заявив президент Володимир Зеленський.

"Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Маємо створити орган центральної виконавчої влади – міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти – не поміж інших справ, а цілеспрямовано", – сказав він.

Крім цього, наголосив Зеленський, Україні необхідний перезапуск дипломатичної служби. Відповідні зміни мають відбутися до кінця поточного року.

За словами президента, це стосується різних аспектів роботи української дипломатії, зокрема фінансових та персоналій.

"Зараз ми опрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особливу увагу приділяємо державам G7, також заповнимо всі вакансії українських послів – усі до кінця року", – розповів Зеленський.