Брянскую область атаковали БпЛА: в ЦПД говорят об ударе по арсеналу Минобороны РФ – видео

Местные власти утверждают, что атака якобы была отбита, однако в сети распространяются видео с мощным взрывом

В Брянской области горит ракетный арсенал (Скриншот с видео)

В ночь на 19 ноября в городе Карачев Брянской области прогремел мощный взрыв возле большого склада оружия. Видео и фотографии распространяются в местных Telegram-каналах, а местные власти традиционно заявили о якобы отраженной атаке беспилотников.

Как утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, нанесен удар по 67 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в Брянской области.

"Там были артиллерийские боеприпасы, включая КНДРовские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО", – добавил Коваленко.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, якобы уничтоженных российской противовоздушной обороной. Он утверждает, что обошлось якобы без разрушений.

Ранее этот арсенал уже атаковали дроны.