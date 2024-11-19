Брянскую область атаковали БпЛА: в ЦПД говорят об ударе по арсеналу Минобороны РФ – видео
В ночь на 19 ноября в городе Карачев Брянской области прогремел мощный взрыв возле большого склада оружия. Видео и фотографии распространяются в местных Telegram-каналах, а местные власти традиционно заявили о якобы отраженной атаке беспилотников.
Как утверждает руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, нанесен удар по 67 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в Брянской области.
"Там были артиллерийские боеприпасы, включая КНДРовские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО", – добавил Коваленко.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, якобы уничтоженных российской противовоздушной обороной. Он утверждает, что обошлось якобы без разрушений.
Ранее этот арсенал уже атаковали дроны.
- 9 ноября дроны СБУ и Сил спецопераций поразили Алексинский химический комбинат в Тульской области РФ, который производит прах и боеприпасы для российских войск.
- 10 ноября российские власти заявили об атаке и якобы сбитии беспилотников в Подмосковье, в аэропортах вводили план "Ковер".
- 15 ноября в Краснодарском крае пожаловались на массированную атаку дронов. По данным руководителя ЦПД Коваленко, был атакован военный аэродром "Крымск".
- 18 ноября вблизи Москвы раздавались взрывы – власти заявляли об атаке БпЛА.