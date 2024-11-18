В ночь на 18 ноября вблизи Москвы раздавались взрывы. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил о якобы отраженной российскими силами противовоздушной обороны атаке беспилотников.

По его словам, один из дронов направлялся в сторону столицы, но якобы был уничтожен в Раменском городском округе Московской области. Собянин традиционно для властей РФ написал о "падении обломков".

В российских пабликах в соцсетях писали, что местные жители в Раменском Московской области около 03:40 слышали сильный взрыв.

В сети появились видео:

Собянин утверждает, что позже в Павлово-Посадском городском округе зафиксировали и якобы сбили еще один дрон.