В Подмосковье раздавались взрывы: власти пожаловались на атаку дронов – видео
В ночь на 18 ноября вблизи Москвы раздавались взрывы. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил о якобы отраженной российскими силами противовоздушной обороны атаке беспилотников.
По его словам, один из дронов направлялся в сторону столицы, но якобы был уничтожен в Раменском городском округе Московской области. Собянин традиционно для властей РФ написал о "падении обломков".
В российских пабликах в соцсетях писали, что местные жители в Раменском Московской области около 03:40 слышали сильный взрыв.
В сети появились видео:
Собянин утверждает, что позже в Павлово-Посадском городском округе зафиксировали и якобы сбили еще один дрон.
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