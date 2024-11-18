У Підмосков'ї лунали вибухи: влада поскаржилась на атаку дронів – відео
У ніч проти 18 листопада поблизу Москви лунали вибухи. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про нібито відбиту російськими силами протиповітряної оборони атаку безпілотників.
За його словами, один з дронів прямував у бік столиці, але нібито був знищений у Раменському міському окрузі Московської області. Собянін традиційно для влади РФ написав про "падіння уламків".
У російських пабліках у соцмережах писали, що місцеві мешканці у місті Раменське Московської області близько 03:40 чули сильний вибух.
У мережі з’явилися відео:
Собянін стверджує, що пізніше у Павлово-Посадському міському окрузі зафіксували та нібито збили ще один дрон.
- У ніч проти 8 листопада дрони ГУР вдарили по Саратовському НПЗ Роснєфті.
- 15 листопада у Краснодарському краї поскаржились на масовану атаку дронів. За даними керівника ЦПД Коваленка, було атаковано воєнний аеродром "Кримськ".
- 17 листопада безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол".