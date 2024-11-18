У ніч проти 18 листопада поблизу Москви лунали вибухи. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про нібито відбиту російськими силами протиповітряної оборони атаку безпілотників.

За його словами, один з дронів прямував у бік столиці, але нібито був знищений у Раменському міському окрузі Московської області. Собянін традиційно для влади РФ написав про "падіння уламків".

У російських пабліках у соцмережах писали, що місцеві мешканці у місті Раменське Московської області близько 03:40 чули сильний вибух.

У мережі з’явилися відео:

Собянін стверджує, що пізніше у Павлово-Посадському міському окрузі зафіксували та нібито збили ще один дрон.