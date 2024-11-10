Россияне заявили о дроновой атаке в Подмосковье – в аэропортах ввели план "Ковёр"

В соцсетях ходят видео, как утверждается, с мест событий

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Российские власти заявили об атаке и якобы сбитии беспилотников в Подмосковье. Ресурсы РФ заявляют, что в столичных аэропортах введен план "Ковёр".

Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно утверждает об успешной работе российской противовоздушной обороны по беспилотникам.

В то же время захватчик признал, что после якобы сбития дронов на "местах событий" работают экстренные службы.

Среди локаций он называет городские округа Раменский, Домодедово и Коломна в Подмосковье.

В общей сложности российский чиновник заявлял об атаке 25 дронами.

Ресурсы оккупантов сообщили, что в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковёр" – задержаны рейсы.

Между тем в соцсетях ходят видео, как утверждается, с мест событий. На видео имеется нецензурная лексика, 18+ .