Россияне заявили о дроновой атаке в Подмосковье – в аэропортах ввели план "Ковёр"
Российские власти заявили об атаке и якобы сбитии беспилотников в Подмосковье. Ресурсы РФ заявляют, что в столичных аэропортах введен план "Ковёр".
Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно утверждает об успешной работе российской противовоздушной обороны по беспилотникам.
В то же время захватчик признал, что после якобы сбития дронов на "местах событий" работают экстренные службы.
Среди локаций он называет городские округа Раменский, Домодедово и Коломна в Подмосковье.
В общей сложности российский чиновник заявлял об атаке 25 дронами.
Ресурсы оккупантов сообщили, что в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковёр" – задержаны рейсы.
Между тем в соцсетях ходят видео, как утверждается, с мест событий. На видео имеется нецензурная лексика, 18+ .
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