Росіяни заявили про дронову атаку у Підмосков'ї – в аеропортах ввели план "Килим"

У соцмережах ширяться відео, як стверджується, з місць подій

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російська влада заявила про атаку й буцімто збиття безпілотників у Підмосков'ї. Ресурси РФ заявляють, що у двох аеропортах під столицею введено план "Килим".

Мер Москви Сергій Собянін традиційно стверджує про успішну роботу російської протиповітряної оборони по безпілотниках.

Водночас загарбник визнав, що після нібито збиття дронів на "місцях подій" працюють екстрені служби.

Серед локацій він називає: міські округи Раменський, Домодєдово та Коломна у Підмосков'ї.

У цілому російський чиновник заявляв про атаку 25 дронами.

Ресурси окупантів повідомили, що в аеропортах Домодєдово та Внуково оголошено план "Килим" – затримано рейси.

Тим часом у соцмережах ширяться відео, як стверджується, з місць подій. На відео є нецензурна лексика, 18+.