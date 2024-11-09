Дрони СБУ та Сил спецоперацій уразили Алексинський хімкомбінат у Росії – джерело

Він входить до корпорації "Ростех" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК

Ілюстративне фото: СБУ

Дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили Алексинський хімічний комбінат у Тульській області РФ, який виробляє порох та боєприпаси для російських військ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.

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Це підприємство входить до державної корпорації окупантів "Ростех" та виробляє боєприпаси, порох й матеріали для російського військово-промислового комплексу.

Повітряну тривогу у низці російських областей стали оголошувати з 21:30 — через дронову загрозу. Вже о 3:00 жителі Тульської області стали писати про атаку на хімбкомбінат, вибухи та рух пожежних машин, що прямували до місця займання.

"СБУ комплексно відпрацьовує по об’єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну", – повідомив співбесідник LIGA.net.

Раніше про атаку стали повідомляти російські ресурси, у Telegram стали ширитися відео з місця події. На кадрах є нецензурна лексика, 18+.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко зауважив, що у 2013-му хімкомбінат відновив виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїв випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф — це дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

До того ж підприємство виробляє компоненти, котрі використовуються в створенні порохів для боєприпасів великих калібрів.

Відстань від Алексина до українського кордону становить близько 350 кілометрів: