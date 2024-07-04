Унаслідок операції Головного управління розвідки вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

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За його словами, атаку здійснили за допомогою дронів-камікадзе — один з безпілотників успішно вразив об'єкт ворожого військово-промислового комплексу.

Наразі уточнюються дані про наслідки влучання, ступінь ураження та втрати загарбників, зауважив співрозмовник.

Як підтвердження він надав відео з місцевого ресурсу. На кадрах є проліт дрона, чути звуки (ймовірно, ППО) — а згодом видно вибух.

Натомість місцева російська влада традиційно заперечує факт ураження. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, зокрема, заявив, нібито обидва безпілотники були знищені — і буцімто "жертв та руйнувань немає".

Відстань від заводу до України становить близько 380 км.

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Тамбовський пороховий завод не вперше стає ціллю для українських безпілотників. 19 січня 2024 року БпЛА ГУР вже атакували цей об'єкт, повідомляв співрозмовник LIGA.net. Тоді один з дронів-камікадзе розвідки вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Також безпілотники атакували підприємство загарбників у листопаді 2023-го, заявив співбесідник.

Тоді один з дронів-камікадзе розвідки вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Також безпілотники атакували підприємство загарбників у листопаді 2023-го, заявив співбесідник. Цей завод — одне з найбільших російських підприємств, на якому виробляються боєприпаси та порохи для стрілецької зброї.

На заводі заявляли, що на третину збільшили своє виробництво у першій половині 2022 року. З березня 2023-го підприємство перебуває під санкціями.

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