В результате операции Главного управления разведки был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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По его словам, атаку осуществили с помощью дронов-камикадзе — один из беспилотников успешно поразил объект вражеского военно-промышленного комплекса.

В настоящее время уточняются данные о последствиях попадания, степени поражения и потерях захватчиков, отметил собеседник.

В подтверждение он предоставил видео с местного ресурса. На кадрах есть пролет дрона, слышны звуки (вероятно, ПВО) — а потом виден взрыв.

Местные российские власти традиционно отрицают факт поражения. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров, в частности, заявил, что оба беспилотника якобы были уничтожены — и якобы "жертв и разрушений нет".

Расстояние от завода до Украины составляет около 380 км.

Тамбовский пороховой завод не в первый раз становится целью для украинских беспилотников. 19 января 2024 БпЛА ГУР уже атаковали этот объект, сообщал собеседник LIGA.net. Тогда один из дронов-камикадзе ГУР взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов. Также беспилотники атаковали предприятие захватчиков в ноябре 2023 года.

Тогда один из дронов-камикадзе ГУР взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов. Также беспилотники атаковали предприятие захватчиков в ноябре 2023 года. Этот завод – одно из крупнейших российских предприятий, на котором производятся боеприпасы и порохи для стрелкового оружия.

На заводе заявляли, что на треть увеличили свое производство в первой половине 2022 года. С марта 2023 года предприятие находится под санкциями.

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