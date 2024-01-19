Бойцы Главного управления разведки атаковали Тамбовский пороховой завод в российском Котовске, заявил собеседник LIGA.net в разведке. Российская пропаганда утверждала, что разрушений в результате атаки вроде бы нет, но впоследствии появилось видео с места происшествия.

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Z-каналы заявляют, что БПЛА упал на площадку возле цеха №3 по смешиванию порохов. "Пострадавших и разрушений нет, персонал из соображений безопасности был эвакуирован", — утверждают пропагандисты.

В прошлом году на Тамбовском пороховом заводе дважды происходили взрывы.

В июне в результате взрыва и пожара в цехе №3 россияне сообщали о гибели четырех и ранении двух человек. Тогда губернатор региона заявлял, что причиной взрыва стал "человеческий фактор". Завод находится в +-400 км от украинской границы.

Источник в ГУР заявил, что последствия сегодняшней атаки уточняются.

Кроме того, разведчики атаковали нефтебазу в российском городе Клинце Брянской области. Детали эпизода LIGA.net описывала здесь.

1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы. Позже начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получило "достаточно знаковое" лицо среди российских оккупантов.

В ночь на 16 января в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили о дроновой атаке.

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