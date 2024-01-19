Бійці Головного управління розвідки атакували Тамбовський пороховий завод, що в російському Котовську, заявив співрозмовник LIGA.net у розвідці. Російська пропаганда стверджувала, що руйнувань унаслідок атаки нібито немає, але згодом з'явилося відео з місця події.

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Z-канали заявляють, що БпЛА впав на майданчик біля цеху №3 зі змішування порохів. "Постраждалих та руйнувань немає, персонал із міркувань безпеки евакуювали", – стверджують пропагандисти.

Минулого року на Тамбовському пороховому заводі двічі ставалися вибухи.

У червні внаслідок вибуху та пожежі в цеху №3 росіяни повідомляли про загибель чотирьох та поранення двох людей. Тоді губернатор регіону заявляв, що причиною вибуху став "людський фактор". Завод розташований у +-400 км від українського кордону.

Джерело в ГУР заявило, що наслідки сьогоднішньої атаки уточнюються.

Крім того, розвідники атакували нафтобазу в російському місті Клинці Брянської області. Деталі епізоду LIGA.net описувала тут.

1 січня в ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії в результаті ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби. Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду тяжке поранення отримала "досить знакова" особа серед російських окупантів.

У ніч проти 16 січня в Бєлгородській і Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про дронову атаку.

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