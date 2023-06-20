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"У результаті бавовни". У Росії горить Тамбовський пороховий завод

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 16:08
Знімок екрана 2023-06-20 в 16.05.42

Унаслідок вибуху в Росії горить будівля Тамбовського порохового заводу. Чотири людини загинули, двоє постраждали, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби.

"Голова Тамбовської області підтвердив, що в результаті вибуху із загорянням на пороховому заводі є загиблі", – йдеться у повідомленні.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що причиною пожежі став "людський фактор". Він стверджує, що загрози ні працівникам заводу, ні мешканцям сусідніх населених пунктів нібито немає.

За даними пропагандистів з РИА Новости, повідомлення про вибух у будівлі за адресою: місто Котовськ, вулиця Проспект Праці, будинок 23 надійшло о 14:10 мск. Кількість постраждалих зросла до 12.

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Вадим Ребрина
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бавовна
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