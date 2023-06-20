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"В результате хлопка". В России горит Тамбовский пороховой завод

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 16:08
Снимок экрана 2023-06-20 в 16.05.42

В результате взрыва в России горит здание Тамбовского порохового завода. Четыре человека погибли, двое пострадали, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Глава Тамбовской области подтвердил, что в результате хлопка с возгоранием на пороховом заводе есть погибшие", – говорится в сообщении.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причиной пожара стал "человеческий фактор". Он утверждает, что угрозы ни работникам завода, ни жителям соседних населенных пунктов якобы нет.

По данным пропагандистов из РИА Новости, сообщение о взрыве в здании по адресу: город Котовск, улица Проспект Труда, дом 23 поступило в 14:10 мск. Число пострадавших выросло до 12.

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Вадим Ребрина
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