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"Партизаны горят". В поселке возле Геническа сильный пожар с детонацией – видео видео

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18.06.2023, 08:45
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В поселке Рыково возле оккупированного россиянами Геническа произошел сильный пожар с детонацией. Соответствующее видео выложили в Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Партизаны [старое название Рыкова] горят. Хорошая работа, ребята. Больше огня!" – прокомментировал генерал.

По неподтвержденной информации, в Рыкове располагался склад боеприпасов российских оккупантов.

"Попадание на территорию элеватора. Судя по сообщениям от местных – большой склад. Пошла детонация", – написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным Генерального штаба, за сутки 17 июня Силы обороны Украины ударили по меньшей мере по пяти складам боеприпасов России.

ОБНОВЛЕНО в 10:45. Позже в эфире единого телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что в Рыково уничтожили склад боеприпасов.

"Вы уже, видимо, видели работу в селе Рыково, где горят склады боеприпасов. Командующий уже поблагодарил у себя в официальном Telegram-канале ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонации вражеских складов – меньше этого полетит по нашим защитникам", – сказал он.

  • В последние недели в соцсетях регулярно появляются сообщения об ударах по другим временно оккупированным населенным пунктам, в частности Бердянску и Луганску.
Андрей Водяный
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