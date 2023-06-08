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В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается облако черного дыма — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 10:21
В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается облако черного дыма — фото, видео - Фото
Дым над Луганском (Фото: скриншот с видео)
обновлено

Во временно оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов, над городом поднимается черный дым. Об этом сообщил источник LIGA.net, находящийся в областном центре.

Около 10:05 в городе прозвучало несколько громких взрывов.
Дым над Луганском (Фото: скриншот с видео)
После этого над городом начало подниматься облако черного дыма. 

Оккупанты пишут о якобы "ракетном ударе" по захваченному украинскому областному центру.

Также сообщается, что дым виден на микрорайоне "Городок".

По данным LIGA.net, взрыв произошел в районе Восточных кварталов Луганска, неподалеку расположен завод "Лугансктепловоз", который оккупанты могли использовать в военных целях. 

ОБНОВЛЕНО в 10:30. Местные жители сообщили, что россияне отключили мобильную связь после взрывов. 

Ранее в Луганске прогремел взрыв вечером 12 мая, горел и был разрушен бывший "Машзавод 100", который враг использовал в военных целях. Также 13 мая была уничтожена база россиян в бывшей академии МВД. 

15 мая взрывы были в районе бывшего авиационного училища, где россияне собирали военную технику и личный состав. 

  • Утром 12 мая во временно оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв. Позже подконтрольные Кремлю российские СМИ сообщили, что якобы при взрыве пострадал местный "исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ".
  • Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.
  • Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

Читайте также: Сырский: В ближайшее время пехота поднимет флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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