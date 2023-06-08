У Луганську пролунали вибухи, над містом здій мається хмара чорного диму — фото, відео

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У тимчасово окупованому Луганську пролунало кілька вибухів, над містом здіймається чорний дим. Про це повідомило джерело LIGA.net, що перебуває в обласному центрі.

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Близько 10:05 у місті пролунало кілька гучних вибухів.

Після цього над містом почала здійматися хмара чорного диму.

Окупанти пишуть про нібито "ракетний удар" по захопленому українському обласному центру.

Також повідомляється, що дим видно на мікрорайоні "Городок".

За даними LIGA.net, вибух стався в районі Східних кварталів Луганська, неподалік розташований завод "Луганськтепловоз", який окупанти могли використовувати у військових цілях.

ОНОВЛЕНО о 10:30. Місцеві жителі повідомили, що росіяни відключили мобільний зв'язок після вибухів.

Раніше в Луганську пролунав вибух увечері 12 травня, горів і був зруйнований колишній "Машзавод 100", який ворог використовував у військових цілях.Також 13 травня було знищено базу росіян у колишній академії МВС.

15 травня вибухи були в районі колишнього авіаційного училища, де росіяни збирали військову техніку та особовий склад.

Вранці 12 травня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Пізніше підконтрольні Кремлю російські ЗМІ повідомили, що нібито під час вибуху постраждав місцевий "виконувач обов'язків заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Восени 2022 року була інформація, що Польща нібито оснастить один український бомбардувальник Су-24 такою ракетою.

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