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У селищі Рикове біля окупованого росіянами Генічеська сталася сильна пожежа з детонацією. Відповідне відео виклали у Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

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"Партизани [стара назва Рикового] горять. Гарна робота, хлопці. Більше вогню!" – прокоментував генерал.

За непідтвердженою інформацією, в Риковому було розташовано склад боєприпасів російських окупантів.

"Влучання на територію елеватора. Судячи з повідомлень від місцевих ‒ великий склад. Пішла детонація", ‒ написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними Генерального штабу, протягом 17 червня Сили оборони України вдарили щонайменше по п'ятьох складах боєприпасів Росії.

ОНОВЛЕНО о 10:45. Пізніше в ефірі єдиного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що в Риковому знищили склад боєприпасів.

"Ви вже, мабуть, бачили роботу у селі Рикове, де палають склади боєприпасів. Командувач уже подякував у себе в офіційному Telegram-каналі хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів, більше вогню, більше детонації ворожих складів – менше цього полетить по наших захисниках", – сказав він.

Останніми тижнями в соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по інших тимчасово окупованих населених пунктах, зокрема Бердянську та Луганську.

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