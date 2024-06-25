Разведчики поразили полевой склад боеприпасов России в Ольховатском районе Воронежской области. Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны.

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Операцию провели воины Департамента активных действий разведки.

В ГУР рассказали – ночью на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор.

В ночь на 14 июня Ростовскую область России массово атаковали беспилотники – взрывы слышали в Морозовске, где расположен военный аэродром. Там базируются российские самолеты, наносящие удары по Украине.

Начальник ГУР Буданов сообщил, что Силы обороны использовали по меньшей мере 70 беспилотников для атаки на аэродром в Морозовске.

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