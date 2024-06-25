Розвідники уразили польовий склад боєприпасів Росії в Ольховатському районі Воронезької області. Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій розвідки.

У ГУР розповіли – вночі на майданчиках зі снарядами, загальна площа яких становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі.

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Начальник ГУР Буданов повідомив, що Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську.

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