Розвідники уразили російський склад боєприпасів у Воронезькій області – відео
Розвідники уразили польовий склад боєприпасів Росії в Ольховатському районі Воронезької області. Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій розвідки.
У ГУР розповіли – вночі на майданчиках зі снарядами, загальна площа яких становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі.
- У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники – вибухи чули у Морозовську, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.
- Начальник ГУР Буданов повідомив, що Сили оборони використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську.
Читайте також: У Росії заявляють про масовану атаку дронів на Бєлгородську область – відео