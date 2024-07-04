Дроновый удар по подстанции Запорожской АЭС является очередной провокацией РФ – источник

Украинские защитники не бьют по объектам атомной инфраструктуры и не работают в данном квадрате, отметил собеседник

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Агентство по атомной энергии МАГАТЭ заявило о якобы дроновом ударе по подстанции временно оккупированной Запорожской атомной станции неподалеку от Энергодара. Сообщают о ранении сотрудников объекта. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что это была очередная целенаправленная российская провокация.

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МАГАТЭ заявило, что 3 июля получило сообщение от ЗАЭС, что восемь ее работников пострадали в результате ударов беспилотников по подстанции. Агентство не уточняет: об этом сообщила украинская администрация станции или незаконно контролирующие АЭС оккупанты.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что атака нарушает несколько основ ядерной безопасности, в том числе ту, что защищает персонал.

Собеседник LIGA.net сообщил: речь идет о целенаправленной очередной российской провокации.

Он акцентировал, что Силы безопасности и обороны не наносят удары по объектам атомной инфраструктуры и не работают в данном квадрате.

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По данным МАГАТЭ, близ оккупированного Энергодара 3 июля с 10:40 три удара беспилотников попали в электроподстанцию — одному из восьми пострадавших работников понадобилась медицинская помощь.

Как передает организация, возможный удар вызвал утечку масла по крайней мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также линию соединения.

В связи с этим пострадавшая подстанция "Радуга" не работает, однако оккупированный Энергодар и прилегающая промзона все еще получают электроэнергию, пишут в отчете.

"Подстанции являются жизненно важными частями системы производства, передачи и распределения электроэнергии", – акцентирует МАГАТЭ.

9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины", российские провокации случались и раньше.

Большинство участников Саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии, призвали Россию вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию.

28 июня МАГАТЭ сообщило о разрушении станции внешнего радиационного мониторинга ЗАЭС.

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