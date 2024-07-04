Дроновий удар по підстанції Запорізької АЕС є черговою російською провокацією – джерело

Українські захисники не б'ють по обʼєктах атомної інфраструктури та не працюють у даному квадраті, зазначив співбесідник

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Агенція з атомної енергії МАГАТЕ заявила про нібито дроновий удар по підстанції тимчасово окупованої Запорізької атомної станції неподалік від Енергодару. Повідомляють про поранення працівників об'єкта. Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони повідомив, що це була чергова цілеспрямована російська провокація.

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МАГАТЕ заявило, що 3 липня отримало повідомлення від ЗАЕС, що вісім її працівників постраждали внаслідок ударів безпілотників по підстанції. Агенція не уточнює: про це повідомила українська адміністрація станції чи окупанти, які незаконно контролюють АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що атака порушує декілька основ ядерної безпеки, зокрема ту, що захищає персонал.

Співрозмовник LIGA.net повідомив: йдеться про цілеспрямовану чергову російську провокацію.

Він акцентував, що Сили безпеки та оборони не завдають ударів по обʼєктах атомної інфраструктури та не працюють у даному квадраті.

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За даними МАГАТЕ, поблизу окупованого Енергодару 3 липня з 10:40 три удари безпілотників влучили в електропідстанцію — одному з восьми постраждалих працівників знадобилася медична допомога.

Як передає організація, можливий удар спричинив витік масла принаймні з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також лінію з’єднання.

У зв'язку з цим постраждала підстанція "Веселка", котра наразі не працює, проте окупований Енергодар та прилегла промзона все ще отримують електроенергію, зазначають у звіті.

"Підстанції є життєво важливими частинами системи виробництва, передачі та розподілу електроенергії", – акцентує МАГАТЕ.

9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "із боку України", російські провокації траплялися і раніше.

Більшість учасників Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії, закликали Росію повернути Україні Запорізьку атомну електростанцію.

28 червня МАГАТЕ повідомило про руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу ЗАЕС.

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