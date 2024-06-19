Голова МАГАТЕ переконаний, що без них на Запорізькій АЕС вже могла б бути ядерна аварія

Рафаель Гроссі вважає, що МАГАТЕ вдається негайно інформувати про проблеми на ЗАЕС, оцінювати ситуацію та інформувати громадськість

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі переконаний, що на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній станції вже могла б статися ядерна аварія, якби там не було представників організації. Про це посадовець заявив в інтерв'ю Укрінформ.

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Гроссі запитали, який конкретний вплив МАГАТЕ має на РФ щодо гарантування безпеки на ЗАЕС.

"Я вважаю, що МАГАТЕ відіграє дуже важливу роль. І що стосується впливу, можливо, це для інших – судити, але я думаю, що наша присутність там, наша взаємодія там має дуже важливий вплив на ситуацію. Я переконаний, що якби МАГАТЕ не було там на постійній основі, ми вже могли б стикнутися з ядерною аварією", – відповів він.

Посадовець визнав: організація не може стверджувати, що становище на станції покращилося, поки не настане мир або "краща ситуація", стабільніша, ніж зараз.

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Водночас Гроссі вважає, що МАГАТЕ вдається негайно інформувати про проблеми на ЗАЕС, оцінювати ситуацію і "заспокоювати громадськість в Україні й в сусідніх країнах, зокрема й у Росії". Серед проблем він назвав відключення електроенергії та атаки на станцію.

"Оскільки якщо станеться радіоактивна аварія, то постраждають усі. Це не зупиниться на кордонах. Це торкнеться дуже і дуже багатьох людей", – підсумував він.

9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "із боку України", російські провокації траплялися і раніше.

17 червня міністр енергетики заявив, що для перезапуску всіх шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції після повернення її з окупації знадобляться роки.

Більшість учасників Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії, закликали Росію повернути Україні Запорізьку атомну електростанцію.

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