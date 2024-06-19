Глава МАГАТЭ убежден, что без них на Запорожской АЭС могла бы быть ядерная авария

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси убежден, что на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной станции уже могла бы произойти ядерная авария, если бы там не было представителей организации. Об этом чиновник заявил в интервью Укринформ.

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Гросси спросили, какое конкретное влияние МАГАТЭ оказывает на РФ по обеспечению безопасности на ЗАЭС.

"Я считаю, что МАГАТЭ играет очень важную роль. И что касается влияния, возможно, это для других – судить, но я думаю, что наше присутствие там, наше взаимодействие там имеет очень важное влияние на ситуацию. Я убежден, что если бы МАГАТЭ не было там на постоянной основе, мы уже могли бы столкнуться с ядерной аварией", – ответил он.

Чиновник признал: организация не может утверждать, что положение на станции улучшилось, пока не наступит мир или "лучшая ситуация", более стабильная, чем сейчас.

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В то же время, Гросси считает, что МАГАТЭ удается немедленно информировать о проблемах на ЗАЭС, оценивать ситуацию и "успокаивать общественность в Украине и в соседних странах, в том числе и в России". В числе проблем он назвал отключение электроэнергии и атаки на станцию.

"Поскольку если произойдет радиоактивная авария, то пострадают все. Это не остановится на границах. Это коснется очень и очень многих людей", – подытожил он.

9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины", российские провокации случались и раньше.

17 июня министр энергетики заявил, что для перезапуска всех шести энергоблоков Запорожской АЭС по возвращении ее из оккупации понадобятся годы.

Большинство участников Саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии, призвали Россию вернуть Украине ЗАЭС.

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