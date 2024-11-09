13 дронов и повторный взрыв: появились подробности атаки СБУ на химкомбинат в России

В ходе ночной атаки на химкомбинат было привлечено по меньшей мере 13 беспилотников, сообщил собеседник LIGA.net

Алексинский химкомбинат (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

На территории Алексинского химического комбината в Тульской области РФ, который в ночь на 9 ноября атаковали украинские беспилотники, зафиксировали дополнительный взрыв. Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины.

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"В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв – загорелись химические вещества в результате предварительных попаданий", – заявил собеседник.

Он уточнил, что во время ночной атаки на химкомбинат было привлечено, по меньшей мере, 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель – цех по производству пороха.

СБУ также подтверждает поражение Алексинской ТЭЦ: повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

В 2013 году химкомбинат возобновил производство композиционного прессматериала АГ-4С и освоил выпуск прессматериала ТЗС-1Ф – это позволило удовлетворить потребности предприятий ракетно-космической отрасли и отрасли обычных вооружений, сообщал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.