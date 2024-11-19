В Глухове завершили разбирать завалы: погибли 12 человек, среди них – ребенок

В результате российского дронового удара ранены 11 человек, из них дети 13 и 14 лет

Фото: МВД

На территории общежития в Глухове Сумской области завершили разбор завалов. В результате российского дронового удара там погибли 12 человек, среди них – ребенок, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

"Известно о 12 погибших, среди них мальчик, которому на днях должно было исполниться восемь лет. Ранены 11 человек, из них дети в возрасте 13 и 14 лет", – написали правоохранители.

Россия ударила по Глухову двумя "шахедами".

Ранее на эту атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что каждый новый удар только подтверждает подлинные намерения российского диктатора Владимира Путина – он хочет, чтобы война продолжалась, и разговоры о мире ему не интересны.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Вечером 18 ноября в Запорожье гремели мощные взрывы: Россия атаковала по меньшей мере десятком ударных дронов. Без питания остались котельные и больница.

19 ноября во всех областях Украины из-за массированной атаки россиян действуют графики отключения света.