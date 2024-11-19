РФ ударила по общежитию в Глухове: шесть жертв, в том числе ребенок. Завалы еще разбирают
Поздно вечером 18 ноября российские оккупанты атаковали ударными дронами общежитие в Глухове Сумской области, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
РФ ударила по общежитию двумя "шахедами", в результате чего по состоянию на 07:00 19 ноября известно о шести погибших, среди которых один ребенок. Еще 12 человек получили ранения, из них два ребенка.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди.
- Также вечером 18 ноября в Запорожье гремели мощные взрывы: Россия атаковала по меньшей мере десятком ударных дронов. Без электроэнергии остались котельные и больница.
- 19 ноября во всех областях Украины из-за массированной атаки россиян действуют графики отключения света.