РФ ударила по общежитию в Глухове: шесть жертв, в том числе ребенок. Завалы еще разбирают

Под завалами могут находиться люди, информируют в Сумской ОВА

Глухов (Фото: Суспильне Сумы/Александр Соломко)

Поздно вечером 18 ноября российские оккупанты атаковали ударными дронами общежитие в Глухове Сумской области, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

РФ ударила по общежитию двумя "шахедами", в результате чего по состоянию на 07:00 19 ноября известно о шести погибших, среди которых один ребенок. Еще 12 человек получили ранения, из них два ребенка.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди.